A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunu incelediğimiz de her hafta olduğu gibi TV almak isteyenlere özel indirimler var. İki farklı TV markasıyla perşembe günü için hazırlık yapan A101, ev hanımlarına yönelik de kampanyalar yapmış. İşte A101 3 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu