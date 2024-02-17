A101 aktüel 22 Şubat kataloğu ile haftanın fırsatları yayımlandı!
A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 22 Şubat Perşembe kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ile 22 Şubat indirimli ürünler listesi...
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A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte 22 Şubat A101 aktüel ürünler güncel katalog...
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A101 22 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları şu şekilde yer aldı:
Toshiba 65' Ultra HD Android Tv 23.999 TL
Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL
Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
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Reeder S23 Pro Max 6.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL
Akel Midi Fırın 1.499 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
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Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 219 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 79,90 TL
Borosilikat Desenli Kupa 3'lü 69,90 TL
Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 79,90 TL
Cam Sunum Tepsisi 39,90 TL
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Lav Kulplu Çay Bardağı 120 ml 12,90 TL
Lav Tokyo Saklama Kabı 600 cc 34,90 TL
Lav Tokyo Saklama Kabı 880 cc 49,90 TL
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Lav Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 59,90 TL
Lav Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 79,90 TL
Stantlı Tuzluk Seti 2'li 32.50 TL
3 Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL
Saklama Kabı 3'lü 45 TL
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Kilitli Saklama Kabı 44,90 TL
Saklama Kabı 44,90 TL
Benekli Kapaklı Kase 29,90 TL
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2 Bölmeli Saklama Kabı 14,90 TL
Badya ve Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL
Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 9,90 TL
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Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 29,90 TL
Yuvarlak Tepsi 44,90 TL
Küre Buzluk 24,90 TL
Metaltex Tabaklık Rafı 99,90 TL
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Cam Meyvelik 39,90 TL
Cam Kase 27,50 TL
Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL