A101 21 Mart 2019 kataloğu yayınlandı. Perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak sorusu yanıt bulmuş oldu. A101 takipçilerine büyük sürpriz ise Honor 8A akıllı cep telefonu oldu. Honor 8X modelini ilk kez Türkiye’e getiren A101 marketlerde şimdi de Honor 8A modelini getiriyor. İşte A101 21 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu