A101 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler tarafından araştırılıyor. A101'de Perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. Televizyondan cep telefonuna, buzdolabından, çamaşır makinesine kadar birçok kategoride indirim bulunuyor. İşte 19 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu...

Elton EL43DLK010 43" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.399 TL

Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL

Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL