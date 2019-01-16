A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğunu detaylı baktığımızda; elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan tekstile bir çok ürünü bir arada görebiliyoruz. Ayrıca beyaz eşya ürünleri ön plana çıkıyor diyebiliriz. İşte A101 ürünleri

A101 17 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dahili HD uydu alıcılı, 2 yıl garantili HI-LEVEL 32″ Led Televizyon 1099 TL. Android işletim sistemine sahip, 8MP arka 5MO ön kameralı, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 999 TL.

A101 17 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (BULAŞIK MAKİNESİ)

Zaman erteleme özellikli, 15 programlı, çocuk kilidi, hızlı yıkama, ön yıkama, led gösterge gibi özellikleri ile dikkat çeken, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1299 TL.

Su taşma emniyetli, zaman erteleme fonksiyonlu, az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergeli, eko program ve bir çok özelliğe sahip 12 kişilik yıkama kapasiteli 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 999 TL.

A101 aktüel 17 Ocak 2019 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Özellikle mutfaklarınızda sizlerin en önemli yardımcısı olacak elektrikli ev aletleri de A101 17 Ocak 2019 Aldın Aldın kataloğunda yerlerini almış durumda.