Bu hafta A101'de birçok farklı kategoride yeni ürün satışa çıkmayı bekliyor. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği 15 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde paylaştık. Peki, 15 Mayıs Perşembe bu hafta A101 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın "Aldın Aldın" fırsatları...