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        Haberler Gündem A101 14 Eylül "Aldın Aldın" kataloğu yayında! A101 aktüel'de bu perşembe neler var?

        A101 aktüel kataloğu yayında! Bu perşembe A101 kataloğunda neler var?

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 14 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:48
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        • 1

          A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 14 Eylül perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        • 2

          A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

          Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

          Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.499 TL

          Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

          Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

          Onvo 32" Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL

        • 3

          Kiwi Mini Tost Makinesi 399 TL

          Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

          Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti 329 TL

          Starcom Dijital Baskül 159 TL

        • 4

          Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL

          Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

          Aprilla 2050 Kalın Maşa 249 TL

          Philips Alarmlı Saatlı Radyo 459 TL

        • 5

          Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 649 TL

          Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL

          Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

          Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL

        • 6

          Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

          Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,90 TL

          Kamp Yatağı 679 TL

          Triathlon Işıklı Scooter 379 TL

        • 7

          Triathlon Maxi Işıklı Scooter 549 TL

          Ütü Masası 349 TL

          Kanatlı Kurutmalık 199 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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