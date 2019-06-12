A101 13 Haziran Aktüel ürünler kataloğu çıktı. İndirim takipçileri bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 13 Haziran Aktüel ürünler kataloğunu baktığımızda teknolojiseverler için kampanyalar mevcut. Teknoloji dışında giyim, kişisel bakım ve gıda ürünlerinde de sürprizler var. İşte A101 13 Haziran Aktüel ürünler kataloğu...

A101 13 HAZİRAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung curved tv 3.699,00 TL

Honor 7S cep telefonu 799,00 TL

Altus tezgah seviyesi buzdolabı 549,00 TL