A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler tarafından araştırılıyor. A101'de Perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler olacak. Televizyondan cep telefonuna, buzdolabından oyun konsoluna kadar birçok kategoride indirim var. İşte 13 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu...

Samsung curved tv 3.699,00 TL

Honor 7S cep telefonu 799,00 TL

Altus tezgah seviyesi buzdolabı 549,00 TL