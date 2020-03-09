09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 12 Mart aktüel kataloğu satışa çıkıyor. A101'de bu hafta indirimli ürünlerde göze çarpanlar; Samsung Galaxy A10 cep telefonu, Samsung Full HD televizyon, 89 parça çatal kaşık bıçak takımı, Piranha araç sistemleri, LAV bardak ve cam şişeleri, Arzum mini fırın ve Granit tava ve tencere modelleri
Samsung Galaxy A101 Cep Telefonu 1.099 TL
HI-LEVEL 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv 2.599 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD Led Tv 1.999 TL
Nehir Akasya 89 Parça Deri Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Takımı 699,95 TL
Nehir Akasya 60 Parça Çatal Kaşık Takımı 299,95 TL
Piranha Titan C Type Oto Multimedya Sistemi 399,95 TL
Piranha 3785 Oto Multimedya Sistemi 299,95 TL
Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL
Piranha 7735/7736 Oto Teyp 79,95 TL
Piranha 6601 LED Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL
Piranha Araç İçi 220V Dönüştürücü 79,95 TL
Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL
Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 69,95 TL
Piranha PVC-400S Araç Tipi El Süpürgesi 39,95 TL
Piranha 6106 FM Transmitter 29,95 TL
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