A101 01 Ağustos 2019 aktüel kataloğunda bu hafta Samsung Curved televizyon ve SEG derin dondurucu başlıca ürünler olarak öne çıkıyor. Ayrıca birçok teknolojik alette ve ev gereçlerinde de indirim severlerin, ev hanımlarının ve teknoloji tutkunlarının hoşuna gidecek şaşırtıcı indirimler bulunuyor. İşte A101 01 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...