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Haberler İş-Yaşam A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu InvestAZ Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor.

Alım yapıp borsayı yukarı taşıyanlar kim?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu InvestAZ Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor. Borsada seçim öncesi oynaklık ve son günlerdeki iyimserliğin nedenlerini açıklayan Çitilci, kurda ve faizlerdeki yukarı yönlü eğilimin sermaye piyasalarına etkisini de değerlendiriyor. Çitilci, bu ortamda borsada sektörel farklılıklar olup olmayacağı yönündeki soruları da cevaplandırarak seçim öncesi sonrası veya seçimden bağımsız hangi sektörleri şanslı gördüğünü aktarıyor. 

Giriş: 11.04.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu InvestAZ Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor.
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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu InvestAZ Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor. Borsada seçim öncesi oynaklık ve son günlerdeki iyimserliğin nedenlerini açıklayan Çitilci, kurda ve faizlerdeki yukarı yönlü eğilimin sermaye piyasalarına etkisini de değerlendiriyor.

SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Çitilci Borsa İstanbul’daki oynaklığın ne kadar sürebileceğine dair tahminde bulunurken seçim rallisi olup olmayacağı yönündeki görüşlerini de belirtiyor. Seçim sonrası senaryoları değerlendiren Çitilci mevcut iktidar devam ederse veya iktidar değişirse döviz, faiz ve borsada hareketin nasıl olabileceğine dair yorumlarını aktarıyor.

HANGİ SEKTÖR ŞANSLI?

Başta global piyasalar olmak üzere borsayı bekleyen başka riskler olup olmadığını dile getiren Çitilci, başta Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere borsaya yönelik alınan önlemleri de değerlendiriyor. Çitilci, bu ortamda borsada sektörel farklılıklar olup olmayacağı yönündeki soruları da cevaplandırarak seçim öncesi sonrası veya seçimden bağımsız hangi sektörleri şanslı gördüğünü aktarıyor.

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