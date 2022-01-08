A Vitamini faydaları neler?

Tarihte bulunan ilk vitamin A vitamini olarak bilinir ve kimyasal yapısı 1930 yılında tanımlanarak literatüre geçmiştir. Büyüme ve gelişim dönemleri için çok önemli bir yere sahip olan A vitamini göz sağlığı için de önemli bir vitamindir. Hem hayvansal hem da bitkisel besinlerin içerisinde bulunabilen A vitaminin en önemli özelliği bağışıklık sistemini desteklemesi ve güçlendirmesidir. Bu yüzden A vitamini yararları kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.
A Vitamini Nedir?
A vitamini insan sağlığını koruyan ve destekleyen vitaminlerden biridir. Hem bitkisel hem de hayvansal birçok gıdada A vitamini içeriğine rastlanmaktadır.
A Vitamini Faydaları
- Göz sağlığı için çok önemlidir. Havuç içerisinde yoğun olarak bulunduğu için tüketimi önerilir.
- Proteine dönüşen bir vitamindir. Bu yüzden kemik sağlığı için önemli bir yere sahiptir.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür. Hücre fonksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olur.
- Üremenin artmasını sağlar.
- Diş sağlığına fayda sağladığı bilinmektedir.
- D vitaminin etkinleşmesinde rol oynar.
- Cilt sağlığına faydası vardır. Cilde parlaklık ve ışıltı katar.
- Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
A Vitamini Cilde Faydaları
A vitaminin cilt sağlığına pek çok olumlu etkisi vardır.
- Kuru ve hassas ciltlerde A vitamini ciltte oluşan pullanmaların önüne geçer. Özellikle kış aylarında gerçekleşen kurulukların giderilmesinde yardımcı olur.
- Komedon oluşumu sağlayan A vitamini yağ fonksiyonlarının daha düzgün ve dengeli çalışmasını sağlar.
- Ciltte yaşa bağlı kaybolan elastikiyeti geri kazandırır.
- Ciltte meydana gelen kırışıklıklar ve lekelerin azalmasında yardımcı olur.
A Vitamini Saça Faydaları
- Saçlarımız gün içerisinde pek çok işleme maruz kalır. Bunun yanı sıra çevreden gelen toz ve kirler de saçın yıpranmasına ve zayıflamasına yol açar. Bu yüzden kişiler saça fayda sağlayan vitaminleri kullanmayı tercih eder. İşte A vitamini saça faydaları:
- A vitamini saçların daha hızlı uzamasını sağlar.
- Saç dökülmesinin durmasını engeller. Saç derisinde meydana gelen kuruma ile birlikte başlayan kepeklenme sorunları A vitamini ile ortadan kaldırılabilir.
- Saç derisinin nemlenmesini sağlayan sebum üretimini de A vitamini sağlar. Bu da saçın daha sağlıklı olmasında yardımcı olur.
A Vitamini Nelerde Var?
A vitamini doğada pek çok besinde yer alır. A vitaminin bulunduğu besinler bitkisel ve hayvansal olarak ikiye ayrılır. A vitaminin yer aldığı hayvansal gıdalar şunlardır:
- Balık yağı böbrek, yoğurt, karaciğer, süt, peynir, süt ve yumurta.
A vitaminin bulunduğu bitkisel gıdalar şunlardır:
- Maydanoz, pırasa, mercimek, ıspanak, pazı, kabak, kavun, karpuz, biber, maydanoz, brokoli, patates, bezelye, kırmızı biber. Bitkisel gıdalar arasında en yüksek A vitaminine sahip besin ise havuçtur. Havucun göz sağlığı için faydası saymakla bitmez. Bu yüzden çocukluktan yetişkinliğe kadar her dönemde havuç tüketilmesi önerilir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!