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A&T Bank çalışma saatleri 2020: A&T Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

A&T Bank'ın mesai saatleri, bu bankada işlem yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki A&T Bank çalışma günleri ve saatleri nasıldır? A&T Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2020 yılı çalışma saatleri...

13.03.2020 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
A&T Bank 2020 mesai saatleri

A&T Bank şubelerinin açılış ve kapanış saatleri, banka müşterileri tarafından araştırılıyor.

A&T BANK 2020 MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ

A&T Bank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A&T Bank hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

A&T Bank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.

A&T BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A&T Bank Merkez Binası, Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın Merkez Şubesine 0212 373 62 00 numaralı telefon veya 0212 225 05 26 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

A&T Bank Müşteri Hizmetleri telefon numarasına 444 7 878,  Telefon Bankacılığı numarasına 0850 222 78 78 rakamlarını tuşlayarak erişebilirsiniz.

 

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