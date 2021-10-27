A Spor yayın akışı Türkiye Kupası maçları sebebiyle sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR YAYIN AKIŞI - 27 EKİM 2021

12:00 Spor Ajansı

13:00 Kocaelispor - Bayburt Ö.i

15:00 Spor Bülteni

15:30 B.b Erzurumspor - Nazilli Bld

17:30 Spor Bülteni

18:00 Bursaspor - Ceyhanspor

20:00 Spor Bülteni 20:45

Y. Kayserispor-artvinHopaspor

22:30 Ztk Özetler

23:00 Son Sayfa

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.