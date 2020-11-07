A Spor yayın akışı Ziraat Türkiye Kupası maçlarına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.