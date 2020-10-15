A Spor yayın akışı Ziraat Türkiye Kupası maçlarına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak 52 Orduspor - Arhavispor, Tokatspor - Erbaaspor ve Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR YAYIN AKIŞI 15 EKİM 2020

13:00 52 ORDUSPOR - ARHAVİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

16:30 Premier Futbol - canlı

17:00 Sosyal Medya - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa - canlı

22:00 Top Bizde - canlı

23:00 Son Sayfa - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.