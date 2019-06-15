Mercedes-Benz’in 1997 yılından bu yan dünyada 6 milyon adetlik satış adedine ulaşan kompakt sınıf temsilcisi A-Serisi, model ailesini Sedan versiyon ile genişletti.

Türkiye'de satışa sunulan aracın, markanın 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması beklendiği açıklandı.

Modelin Türkiye lansmanında konuşan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi’nin Mercedes-Benz markasını otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirtti.

Bekdikhan, "Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Haziran ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Yeni A-Serisi Sedan’ın 2019 yılı satışlarımızın en az yüzde 10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz. Aracımızın Türkiye pazarı için başta gelen modellerden biri olacağına inanıyoruz" dedi.

A-Serisi Sedan'ın, 246 bin 100 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla bayilerde yerini aldığı açıklandı.

DİNGİL MESAFESİ HATCHBACK KARDEŞİ İLE AYNI

Otomobilin tasarım özelliklerine bakıldığında, önden hatchback kardeşi birebir aynı tasarıma sahip olduğu görülüyor. Arka stopların ise, markanın diğer sedan modellerinden farklı olduğu görülüyor.

Kokpitini hatchback kardeşinden alan Mercedes'in en küçük sedan modelinde, Mercedes'in ilk kez A-Serisi'nde yer verdiği bilgi ve eğlence sistemi MBUX'te (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'ın uzunluğu 4 bin 549 mm, genişliği bin 796 mm, yüksekliği ise bin 446 mm olarak açıklanıyor. Otomobilin dingil mesafesinin ise 2 bin 729 mm olduğu belirtildi.

Uzunluğu hatchback kardeşinden 130 mm daha fazla olan A-Serisi Sedan'ın, dingil mesafesi ise kardeşi ile aynı. Bu uzunluk bagaj hacminde kendini gösteriyor.

Öyle ki, sedan versiyonun 420 litrelik bir bagaj hacmine karşın, hatchback karoser 370 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

BİR DİZEL BİR BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ İLE SATIŞA ÇIKTI

A-Serisi Sedan, Türkiye'de biri dizel diğeri benzinli iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Otomobilin benzinli motor seçeneği olan A 200, 163 beygir ve 250 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7 ileri şanzıman ile alınabiliyor.

Dizel seçeneği ise 116 beygir ve 260 Nm tork üreten motor oluşturuyor. A 180 d ismiyle satışa çıkan bu motor seçeneği de çift kavramalı 7 ileri şanzıman birlikte kombine ediliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'ın donanım seviyesine bağlı olarak jant seçenekleri 16 inç ile başlıyor ve 19 inçe kadar uzanıyor.

Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise yarı bağımsız bir aks görev yaptığı otomobilin, daha güçlü motor seçenekleri ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye girdiği belirtiliyor.

2 FARKLI DONANIM PAKETİ BULUNUYOR

Alman markanın kompakt sedan modeli, Style ve AMG donanım olmak üzere iki farklı donanım paketi Türkiye'de satışa çıktı.

A-Serisi Sedan'ın donanımlarına bakıldığında, baz donanım olarak karşımıza dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi MBUX, aktif fren yardımcısı ve aktif şerit takip yardımcısı gibi özellikler çıkıyor.

Bunun dışında 'Gece Paketi' ve farklı özel donanımlarla aracın kişiselleştirilebildiği bilgisini edindik. Öyle ki, arka tamponun altına ayağın uzatılmasıyla bagaj kapağının otomatik olarak açılmasını sağlayan “Hands-free-access”, eller serbest bagaj açma fonksiyonu’na sahip Keyless-Go konfor paketi gibi özel donanımlar da müşterilere sunuluyor.

Otomobilin iç mekanında, isteğe bağlı olarak iki adet 7 inç’lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10.25 inç’lik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inç’lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.

Lansman etkinliğinde A-Serisi Sedanı kullanma şansımız olmadığından, aracın sürüş özellikleri hakkında herhangi bir bilgi edinemedik.

Önümüzdeki günlerde otomobili test ettiğimizde, aracın performansı, yol dinamikleri, yakıt tüketimi ve hatchback kardeşinden farklarını sizlere aktaracağız.

Son olarak, edindiğimiz bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içinde üzerindeki örtüyü kaldıran kompakt SUV GLB'nin, yıl sonuna kadar Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Markanın 7 kişilik c-segment SUV modelinin fiyatı ise, sır gibi saklanıyor.