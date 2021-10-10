A Milliler, Letonya deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.

Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.

Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).