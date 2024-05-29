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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım’ın EURO 2024 aday kadrosunda değişiklik - Futbol Haberleri

        A Milli Takım’ın EURO 2024 aday kadrosunda değişiklik

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:02
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        Milli Takım kadrosunda değişiklik!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’ın geniş kadrosuna dahil edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı” ifadelerine yer verildi.

        Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        A Milli Takım, 4 Haziran'da Bologna'da oynanacak İtalya - Türkiye özel maçının ardından Ümit Milli Takım ile 11 Haziran'a dek beraber kamp yapacak ve birbirlerine karşı iki antrenman maçı oynayacak.

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