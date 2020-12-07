Hollanda kadrosunda Liverpool'dan Virgil Van Dijk (Uzun süreli sakatlığı var) ile Georginio Wijnaldum, Barcelonalı Frenkie De Jong, Juventus'ta Merih'in takım arkadaşı olan De Ligt, Lyon'da top koşturan Memphis Depay gibi oldukça önemli isimler bulunuyor. Galatasaraylı Ryan Babel de Hollanda'da top koşturuyor.