A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ekibinde görev yapacak iki yeni isim daha belli oldu.
Buna göre, Michael Rechner kaleci antrenörü, Axel Busenkell ise fiziksel performans antrenörü olarak A Millî Takım teknik heyetine katıldı. Daha önce birinci yardımcı olarak Kenan Koçak ve ayrıca Jan-Moritz Lichte, TFF ile sözleşme imzalamıştı. Michael Rechner ve Axel Busenkell'in özgeçmişleri şöyle:
MİCHAEL RECHNER KİMDİR?
Michael Rechner, 27 Mayıs 1980'de Almanya'da doğdu. Faal futbolculuk döneminde, Hamburg, VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sachsen Leipzig, Schweinfurt, Weinheim ve Zuzenhausen takımlarının kalesini korudu.
Waldhof Mannheim'de oynarken şimdi yardımcısı olarak çalıştığı Stefan Kuntz da takımın teknik direktörlüğünü yapmaktaydı. A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da o dönem takım arkadaşıydı.
2004 yılında profesyonel futbol yaşantısını noktalayıp amatör düzeyde futbol oynamaya devam eden Rechner, Heidelberg Üniversitesi'nde spor bilimleri eğitimi görmeye başladı. Master tezini "Kalecilikte Çağdaş Antrenman Metodolojisi ve Çağdaş Kalecinin Profili" başlıklı çalışmasıyla hazırladı.
2008 yılında Almanya'nın Hoffenheim kulübünde kaleci departmanı koordinatörü olarak çalışmaya başladı. 2008-2019 yılları arasında Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu'nda kaleci antrenörü eğitmeni olarak görev aldı. 2010 yılından beri Almanya Futbol Federasyonu kurs ve seminerlerinde konuşmacı olarak yer almaktadır. Uluslararası birçok toplantıda kalecilik üzerine dersler vermektedir.
AXEL BUSENKELL'İN KARİYER
Axel Busenkell, 26 Kasım 1971'de Almanya'da doğdu. Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden mezun olan Busenkell, 2000 yılından beri 1. FSV Mainz 05 kulübünde fiziksel performans antrenörü olarak çalışmaktadır. Almanya U21 Millî Takımı'nda da 2007-2021 yılları arasında aynı görevi üstlendi. Stefan Kuntz liderliğinde 2017 ve 2021 yıllarında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda iki kez şampiyonluk yaşayan Almanya U21 Millî Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı. A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Jan-Moritz Lichte ile Mainz kulübünde beraber çalıştı.
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