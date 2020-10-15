UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı ve üçüncü beraberliğini aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada kaldı.
Sırbistan karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düşen milli takıma, beraberliği getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan attı.
Milli takım, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Rusya ile oynayacak.
SIRBİSTAN İLE 2 MAÇTA 2 BERABERLİK
A Milli Futbol Takımının, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla karşı karşıya geldiği Sırbistan ile oynadığı iki maç da beraberlikle sona erdi.
Rusya'ya deplasmanda 3-1, Macaristan'a da sahasında 1-0 yenilen Sırbistan grupta topladığı 2 puanı da Türkiye karşısında elde etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU 50. MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.
Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.
BURAK CEZALI
Ay-yıldızı ekibin Sırbistan ile oynadığı maçta Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
HASAN ALİ KALDIRIM 27'DE ÇIKTI
Milli takımın, Sırbistan ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan sol bek Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Hasan Ali'nin yerine Umut Meraş'ı oyuna sürdü.
İKİNCİ YARIDA OKAY YOKUŞLU STOPERDE
A Milli Takımda ilk yarıda Merih Demiral'ın yanında stoperde görev yapan Mahmut Tekdemir ikinci yarıda orta sahaya geçti.
Mahmut'un yerine ise Okay Yokuşlu ikinci 45 dakikada stoperde görev yapmaya başladı.
LOCADAKİ TARAFTARLARDAN DESTEK
Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede localarda yer alan taraftarlar, milli takıma yaptıkları tezahüratlar ile destek verdi.
Sırbistan ataklarında ıslık çalan ve reklam panolarına vurarak rakip oyuncuların dikkatini dağıtmaya çalışan taraftarlar, milli takıma da "Kırmızı-beyaz, Türkiye" tezahüratları ve alkışlarla moral vermeye çalıştı.
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