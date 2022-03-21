A Milli Takım, Portekiz'de

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Porto şehrindeki Francisco Sa Carneiro Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Aday kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı kampa, Avrupa'da oynayan futbolcular da Porto'da dahil oldu.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Nuri Akın ve İsmail Erdem ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Milliler, bu akşam TSİ 20.00'de Porto'daki ilk antrenmanını basına açık olarak Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda gerçekleştirecek.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak.