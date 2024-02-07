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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında mart ayında Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya geleceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:22
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        Macaristan ve Avusturya ile özel maç!
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        A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre; ilk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskás Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.

        Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te başlayacak, Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.

        Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek.

        Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alıyor.

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