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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Macaristan maçına hazır! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Macaristan maçına hazır!

        A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:07
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        A Milliler, Macaristan maçına hazır!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

        RAMS Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

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