Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde, Lüksemburg Futbol Federasyonu'nun tesislerindeki çalışma, ter idmanı şeklinde yapıldı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da ay-yıldızlıların idmanını takip etti.

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