İHA

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk edeceği Lüksemburg maçının hazırlıklarına başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan milliler, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklara start verdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz, kampa katılan futbolcuları tek tek karşılarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra kanat organizasyonları gerçekleştirildi.

Uçak planlaması nedeniyle Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ilk antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular yarın sabah yapılacak olan antrenmana yetişecekler.

Ayrıca Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da, takımdan ayrı olarak salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı. Lüksemburg maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan A Milliler, sabah 11.00’de basına açık olarak çalışacak.