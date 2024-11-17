A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.



Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak… — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 17, 2024

GÖKHAN SAZDAĞI DA EKLENDİ!

A Milli Takım'dan yapılan açıklamada Kayserispor'da kariyerini sürdüren Gökhan Sazdağı'nın da takıma çağrıldığı duyuruldu.