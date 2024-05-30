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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

        2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesinde 4 Haziran'da İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:15
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        A Milli Takım'da hazırlıklar sürdü!
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        A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde 4 Haziran'da İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, öncelikle fitness salonunda kuvvet ve core antrenmanı yapıldı. Daha sonra saha çalışmasına geçildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda ısınmanın ardından taktik pas drilleri üzerine çalışıldı. Son bölümde ise yarı sahada taktik oyun oynandı.

        Kampa bugün katılan Merih Demiral idmanda takımla, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ise takımdan ayrı bireysel antrenman programları dâhilinde çalıştı.

        A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

        Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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