A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılım şansı mucizelere bağlı olsa da devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Milliler, grupta henüz gol dahi yemeyen İspanya'yı deplasmanda en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak.

Bunun dışındaki diğer tüm sonuçlarda ise İspanya doğrudan Dünya Kupası'na katılacak ve Türkiye play-off oynayacak.