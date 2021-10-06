A Milli Takım'ın Norveç mesaisi sürüyor

Fitness salonunda saat 11.00’de gerçekleştirilen sabah antrenmanının ardından, akşam idmanı ise saat 17.00’de yapıldı. Teknik Direktör Stefan Kuntz ile Yardımcı Antrenörler Kenan Koçak, Jan-Moritz Lichte, Kaleci Antrenörü Michael Rechner ve Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell yönetimindeki günün ikinci antrenmanı koordinasyonlu ısınma ile başladı.

Daha sonra ise pas ve şut çalışması ile geçiş oyunları üzerinde duruldu. Çift kalede yapılan taktik çalışma ile idman sona erdi. Dünkü çalışmaya tedbiren katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, bu akşamki antrenmanda yer aldı.

Öte yandan TFF Başkan vekili Ali Düşmez, Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, yarın saat 17.00’de Norveç maçı öncesindeki antrenmanını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.