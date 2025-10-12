App\Http\Helpers\InvalidationHelper\saveToCassandra => 829:SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host (Connection: webnews_master, SQL: select * from `tbl_yayin` where `yayin_id` = 8 and `hitgrp_yayin_id` = 100 limit 1) A Milli Takım'ın maçına Rumen hakem! - Futbol Haberleri
        A Milli Takım'ın maçına Rumen hakem!

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.10.2025 - 14:42
        A Milli Takım'ın maçına Rumen hakem!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı.

        Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

        İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
