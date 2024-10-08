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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın maçına İtalyan hakem! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın maçına İtalyan hakem!

        A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacağı maçta İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:10
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        A Milli Takım'ın maçına İtalyan hakem!
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        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.

        Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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