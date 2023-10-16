A Milli Takım'ın başarısı Alman basınında!

Hırvatistan'a karşı deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine mükemmel bir başlangıç yaptığına işaret edilen haberde, İtalyan teknik direktörün Letonya'ya karşı ilk 11'de Hırvatistan maçına göre bir pozisyonda değişiklik yaptığı ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü oynattığı kaydedildi.