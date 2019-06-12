12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Elemelerdeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanda kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı. Aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı.
Dorukhan ilk golünü attı
Ay-yıldızlı ekibin genç futbolcusu Dorukhan Toköz, İzlanda ile oynanan karşılaşmada A Milli Takım forması ile ilk golünü attı.
Dorukhan, mücadelenin 40. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla skoru milli takımın tek golünü attı.
Ay-yıldızlı ekip ile 5. maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı.
Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk yenilgisi
A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti.
Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye'nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi.
A Milli Takım ilk golünü yedi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda ilk 3 maçında gol yemeyen Türkiye, İzlanda deplasmanında kalesindeki ilk golleri gördü.
Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kalesini gole kapatamadı ve bu istatistiğini sürdüremedi.
Reykjavik'te yine kazanamadı
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.
Türkiye, İzlanda ile oynadığı 11 karşılaşmada ise sadece 2 galibiyet elde etti. Diğer 9 maçın 7'sini İzlanda kazanırken, 2 maç da berabere bitti.
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