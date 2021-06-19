EURO 2020’ye 3-0’lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Bakü’de Galler’e 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’ın gruptan çıkması için, birçok hesap mevcut ancak ilk olarak mutlak galibiyet. Grupta puanı ve golü bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan karşılaşmaların sonuçları da durumu yakından etkileyecek.

GRUPLARDA BIRÇOK HESAP MEVCUT

B Grubu’nda Rusya’nın ve Finlandiya’nın 3 puanı bulunuyor. Belçika, Finlandiya karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, averajı -3 olacak. Rusya-Danimarka karşılaşmasının sonucu da grupta 3. olan takımı belirleyecek. C Grubu’nda Hollanda grupta çıktı. 3’er puanı bulunan Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak. D Grubu’nda Çekya ve İngiltere’nin 4’er puanı var. Hırvatistan ve İskoçya 1 puana sahip. 1 puanlı 2 takım karşı karşıya gelecek.

Beraberlik durumunda 2 takım da en iyi 3.’lerden birisi olamaz. E Grubu’nda İsveç 4, Slovakya 3 puanda. İspanya ile Polonya 1’er maç oynadı ve bugün karşı karşıya gelecek. İspanya’nın kazanması halinde Slovakya grupta 3 puanla 3. sıraya gerileyecek ve son maçları İspanya ile. Slovakya’nın 0 averajı bulunuyor. İspanya karşısında farklı kaybetmeleri durumunda averajları düşecek. F Grubu’nda henüz ilk maçlar tamamlandı. Fransa ve Portekiz 3 puanda. Almanya ve Macaristan’ın puanı yok. İkinci maçlar tamamlandığında, gruptaki tablo netleşecek.

UMUT MERAŞ’IN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım’da İsviçre karşılaşması öncesinde hazırlıklar basına kapalı olarak devam etti. Bakü’de yapılan antrenmanlarda Teknik Direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında sahaya sürmeyi planladığı kadroyu denedi. Bazı isimleri kenara çekmesi beklenen Güneş, İtalya ve Galler maçlarının aksine, daha hücumcu bir kadroyla sahada olmayı hesaplıyor. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş’ın durumu belirsiz. Bu futbolcunun yerine Mert Müldür forma giyebilir. Yarın Bakü Olimpiyat Stadı’nda TSİ 19.00’da oynanacak olan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.