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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım Gürcistan hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Takım Gürcistan hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te karşılaşacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:59
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        Milli Takım'da Gürcistan mesaisi
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

        Milli takımın, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan, antrenmanı saha kenarından izledi. Cenk Tosun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı.

        Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

        A Milli Takım, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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