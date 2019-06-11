A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçında İzlanda’ya konuk olurken, kalesinde ise ilk kez gol gördü. Grup mücadelelerinde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, hanesine 9 puan yazdırırken, 8 gol atıp kalesinde gol görmemişti. Milliler, İzlanda karşısında gruplardaki ilk golünü yedi. Karşılaşmanın 21. dakikasında Gudmundsson’un ceza sahasına yaptığı ortada savunma topa dokunamazken, boşta kalan topu Ragnar Sigurdsson kafayla ağlara gönderdi ve İzlanda’yı maçta 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Millilerin grup maçlarında yediği ilk gol oldu. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Arnavutluk’u 2-0, ikinci maçta Moldova’yı 4-0 ve 3. mücadelede ise son Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0’lık sonuçlarla mağlup etmişti.