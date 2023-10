A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında yarın (12 Ekim Perşembe) TSİ 21:45´te Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, Opus Arena´da açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın yarınki karşılaşmada neler istediğini kendilerine söylediğini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Tabii hocamız geleli kısa bir süre oldu. 3-4 gün oldu. Gerçekten samimi ve ne istediğini anlatan bir hocamız var. 3 günde hem video toplantılar ile hem de sahadaki pratikle ne istediğini bizlere net bir şekilde gösterdi. Biz de inşallah yarın sahada bunları gösterebiliriz" dedi.

"BEN HER ZAMAN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYORUM"

Sürekli çalıştığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Kötü de gitsem neler yapabileceğime odaklanıyorum. Bu zamana kadar da kötü gidişlerimde hep çalıştım ve sabrettim. Hiçbir zaman da konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım diyebilirim. Tabii sebep sıralarsam her hocanın çeşitli taktikleri var. Her hoca da farklı şeyler istiyor. Belki bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha da uygun olduğunu söyleyebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm" şeklinde konuştu.