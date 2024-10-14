A Milli Takım'dan İzlanda maçında örnek hareket!
A Milli Takım'da; Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi montlarını İzlandalı çocuklara giydirdi.
Giriş: 14.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:04
İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Takım'da 3 isimden örnek bir davranış geldi.
Ay-yıldız ekibimizde; Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi seremonide montlarını İzlandalı çocuklara verdi.
3 futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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