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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'dan İzlanda maçında örnek hareket! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'dan İzlanda maçında örnek hareket!

        A Milli Takım'da; Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi montlarını İzlandalı çocuklara giydirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:04
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        Bizim Çocuklar'dan örnek hareket!
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        İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Takım'da 3 isimden örnek bir davranış geldi.

        Ay-yıldız ekibimizde; Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi seremonide montlarını İzlandalı çocuklara verdi.

        3 futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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