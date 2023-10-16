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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella tarihe geçti! 70 yıl sonra 'İtalyan başarısı' - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Vincenzo Montella tarihe geçti! 70 yıl sonra 'İtalyan başarısı'

        2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, 70 yıl sonra yine İtalyan bir teknik direktörle uluslararası büyük bir organizasyona gitme hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:15
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        • 1

          EURO 2024 yolunda elemelerde son düzlüğe girilirken Stefan Kuntz'un yerine Türkiye'nin teknik direktörlük koltuğuna getirilen İtalyan çalıştırıcı Vincento Montella, ay-yıldızlıların başında 70 yıl sonra vatandaşının başarısını tekrarladı.

        • 2

          Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle Almanya biletini alan milli takımın başarısında kısa sürede yaptıklarıyla Montella önemli rol oynadı.

        • 3

          Türkiye, uluslararası arenada ilk büyük organizasyonuna 1954 FIFA Dünya Kupası'na katılarak yaşadı. Milli takımın başına 1952 yılında geçen İtalyan teknik direktör Sandro Puppo, İspanya'yı 1954 yılında 10 yaşındaki Franco Gemma'nın çektiği kuranın da yardımıyla eleyerek, ay-yıldızlıları tarihte ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı.

        • 4

          Puppo, A Milli Futbol Takımı'nı 1952-1954, 1960-1962, 1964-1965, 1965-1966 tarihlerinde 4 farklı dönemde çalıştırdı.

        • 5

          Dünya Kupası'na 2 kez katılan, Avrupa Şampiyonası'na ise 6. defa gitmeye hak kazanan Türkiye'yi bu 8 organizasyona Türk teknik adamların dışında sadece İtalyanlar götürebildi.

        • 6

          1954 Dünya Kupası'ndan sonra 2024 Avrupa Şampiyonası'na da İtalyan bir çalıştırıcıyla vize alan Türkiye, EURO 1996, EURO 2008 ve EURO 2016'ya Fatih Terim, EURO 2000'e Mustafa Denizli, 2002 FIFA Dünya Kupası ile EURO 2020'ye Şenol Güneş yönetiminde gitti.

        • 7

          MONTELLA TARİHE GEÇTİ!

          49 yaşındaki Vincenzo Montella, henüz 2 maça çıkmasına rağmen Türk futbol tarihine geçti.

        • 8

          Türkiye, ilk kez yabancı bir teknik adam yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Montella ayrıca Türkiye'yi büyük bir organizasyona götüren 5. farklı teknik adam oldu.

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