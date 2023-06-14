EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;