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A Milli Takım'da sakatlık: Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı

Giriş: 14.06.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım'da sakatlık: Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı!
HABERTURK.COM

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

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