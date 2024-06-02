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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları devam ediyor - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları devam ediyor

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki ilk özel maçta 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:57
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        Milli Takım'da İtalya maçı mesaisi!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki ilk özel maçta 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Ardından tam sahada çift kale taktik maç oynanırken; son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da çalışmayı tribünden takip etti.

        Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İtalya maçı öncesindeki son resmi antrenmanını yapacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Milli takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yarın saat 19.00'da (TSİ 20.00) Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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