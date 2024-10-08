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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı

        A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:40
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        A Milli Takım'da Ferdi'nin doğum günü kutlandı
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        UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için toplanan A Mili Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı.

        Bugün 25 yaşına giren Ferdi için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam yemeği sonrasında pasta kesilirken, milli futbolcuya pastasının ilk dilimini takım arkadaşı Orkun Kökçü ikram etti. Ferdi, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile tebrikleşti.

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