EURO 2020'de A Grubu'nda oynadığı 3 maçı kaybeden, kalesinde 8 gol görüp 1 gol atan ve turnuvadaki en kötü performansı gösteren A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı. Yerel saatle 13.00'te Haydar Aliyev Havalimanı'ndan özel uçakla hareket edecek olan millilerin, otelden çıkışı sırasında morallerinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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