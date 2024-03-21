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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, 11teamsports Group ile ortaklık anlaşması imzaladı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, 11teamsports Group ile ortaklık anlaşması imzaladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa'da tanınan perakende dağıtımcılarından biri olarak yer alan 11teamsports Group ile özel mağazacılık hakları için ortaklık anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:31
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        TFF'den yeni ortaklık anlaşması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa'da tanınan perakende dağıtımcılarından biri olarak yer alan 11teamsports Group ile özel mağazacılık hakları için ortaklık anlaşması imzaladı.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yer aldı.

        Dört yıl sürecek anlaşma kapsamında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk taraftarların resmi milli takım ürünlerine erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

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        Milli takımın seçilmiş ürünleri, kısa süreliğine tff-fanshop.com adresinde yer alıyor. Bu geçici kurulum, taraftarın hızlı ve esnek bir hizmet anlayışıyla beğendikleri ürünlere anında erişebilmesini sağlıyor. 11teamsports, mayıs ayından itibaren 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına kadar çeşitli yabancı dil seçeneklerine sahip bir TFF e-ticaret mağazası işletecek.

        ALMANYA'DA RESMİ TFF SHOP-İN-SHOP MAĞAZALARI KURULACAK

        11teamsports Group ayrıca, Avrupa'daki hazırlık maçlarında taraftarların milli takım ürünlerine yerinde satış yoluyla erişmelerine de olanak sağlayacak. Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da oynanacak hazırlık maçına gelen sporseverler, resmi ürünleri ilk kez stadyum önünden satın alabilecek.

        A Milli Futbol Takımı'nın Dortmund ve Hamburg'da en az üç maç oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası süresince, Berlin'in yanı sıra bu şehirlerde de resmi TFF shop-in-shop mağazaları kurulacak.

        Yapılan anlaşma kapsamında, 11teamsports Group online ve fiziki mağaza işletimi ile perakende dağıtım desteğinin yanı sıra özel tasarımlarıyla da milli takım ürün yelpazesine katkı verecek.

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