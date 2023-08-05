A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya kampındaki son hazırlık maçında Polonya´ya 3-1 mağlup oldu.
Giriş: 05.08.2023 - 22:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı´nın, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi Polonya´da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi. Polonya´ya karşı 3´üncü ve son maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22´lik setler sonucu rakibine 3-1 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına İstanbul´da devam edecek.