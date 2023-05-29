A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi birinci hafta kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başantrenör Daniele Santarelli, "Merhaba, bu yazın ilk milli takım kadrosunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Santarelli, sporcuların isimlerini tek tek söylerken, A Milli Takım'ın kadrosunda şu milli sporcular bulunuyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.