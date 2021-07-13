Tokyo Olimpiyat Oyunları için yarın yola çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın medya günü etkinliğinde Başkan Üstündağ, oyuncular ve teknik ekip, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
"Şimdi voleybol zamanı, şimdi Olimpiyat zamanı diyoruz." sözleriyle konuşmasına başlayan Üstündağ, "Pandemi dolayısıyla olimpiyatlar 1 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek ve çok kısa bir süre kaldı. Takım sporlarında ülkemizi temsil eden kadın voleybol takımı olarak yarın yolculuğumuza başlıyoruz. Ülkemizi sevindireceğiz, gururlandıracağız, bugüne kadar elde ettiğimiz başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edeceğiz. Camiam adıma, ülkem adına kafilemize başarılar diliyorum ve inşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneriz diyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ülkemizi takım sporlarında sadece kadın voleybol takımımız temsil ediyor." diyen Mehmet Akif Üstündağ, "108 katılımla olimpiyat yolculuğumuz başlıyor. Bütün kafile önemli başarılar elde edecektir, bunu canı gönülden istiyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Olimpiyatlar çok farklı. Tarihimizde belki de ilk kez böyle bir olimpiyat süreci başlayacak. Bu vesileyle her şeyin başında sağlık diyoruz. Yolculuğumuz yarın başlayacak ve inşallah önemli sonuçlarla döneriz. Dünyada olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk olarak gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize yakışan sonuçlarla döneriz." şeklinde konuştu.
GUIDETTI: "TAKIMIMIZIN HEDEFİ GRUPTAN ÇIKIP ÜST TURDA YER ALMAK"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti de Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.
Giovanni Guidetti, Tokyo'ya gidecekleri için tüm takımın çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu takım son 4 yılda yaptığı harika işlerle olimpiyatta yer almayı hak etti. 4 yılda bu takımda görev yapan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Dünyada ve Avrupa’da Türkiye’nin neler yapabileceğini gösterdiler ve bu takımın yüzünü değiştirdiler. Buradaki bütün görevli arkadaşlar ve oyuncular, son 4 yılda bütün yaz aylarında çok büyük fedakarlıklar yapıp güzel çalışmalar yaptı. Bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Olimpiyatta oynamak, olimpik bir takım olmak, 4 yıllık çalışmanın sonucunda harika bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
"Biz olimpiyatlara gittiğimiz için mutluyuz ama bununla yetinmiyoruz, olimpiyatlarda muhteşem bir takım olmak istiyoruz." sözlerini kullanan Guidetti, şöyle konuştu:
"Her maçta savaşan bir takım olacağız ve diğer takımların da Türkiye’yle oynamaktan çekineceği bir takım oluşturmak istiyoruz. Eğer mükemmel voleybol oynayamıyorsak, mükemmel savaşabiliriz. Eğer bir maçta mükemmel voleybol ortaya koyamazsak, mükemmel savaşarak istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız. Gruptaki ilk 5 maçımız gerçekten çok zor. Şunu da biliyoruz, son 4 senede bu takım dünyadaki her takıma karşı oynayıp kazanabilir, bunu da defalarca gösterdik. Önümüzde ve elimizde çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Tokyo’ya en pozitif duygularımızla ve en büyük duygularımızla gidiyoruz."
İtalyan başantrenör olimpiyatlarda madalya beklentisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:
"Hayatta hayaller ve gerçekler vardır. Her çocuk gibi, her sporcu gibi biz de madalyanın hayalini kuruyoruz. Ama önemli olan hayalleriniz için savaşmanız ve bu hayallerinizin gerçekleşmesini sağlamanız. Ama diğer tarafta da gerçekler var. İlk 3 maçımız, son 4 yılda genelde kaybettiğimiz takımlara karşı olacak. Bu 3 takımdan birisi ya da 3’ü olimpiyatlarda madalya kazanırsa kimse için sürpriz olmayacaktır. Arjantin ve Rusya’ya karşı da gruptan çıkabilmek için oynayacağız. Takımımızın hedefi gruptan çıkıp üst turda yer almak. Sonrasında ise tek maç üzerinden giderek madalya rüyamıza devam edeceğiz ya da olimpiyatların dışında kalacağız. Olimpiyatlarda çeyrek final oynamanın duygusunu ve heyecanını yaşamak istiyoruz. Bunun için de gruptan çıkmalıyız. Bu takım ihtiyacımız olduğunda ve gerekli olduğunda her zaman muhteşem bir performans göstermiştir. Yine gereğini yapacaktır."
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